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青年大使訪問瓜地馬拉獲好評 瓜國總統開心自拍合照

2024/8/28 11:45（8/28 12:15 更新）
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外交部籌組的2024年青年大使訪問團，當地時間27日在友邦瓜地馬拉的總統府「國家文化宮」進行演出。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（最前排拿手機者）親自出席活動，更拿起手機和團員開心自拍。（中華民國駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉市傳真 113年8月28日
外交部籌組的2024年青年大使訪問團，當地時間27日在友邦瓜地馬拉的總統府「國家文化宮」進行演出。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（最前排拿手機者）親自出席活動，更拿起手機和團員開心自拍。（中華民國駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉市傳真 113年8月28日
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市27日專電）由外交部籌組的2024年青年大使訪問團今天於瓜地馬拉總統府「國家文化宮」演出。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）不只親自出席活動，更拿起手機和青年大使團成員開心自拍。

由外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅率領50名來自台灣各大學的學生組成的台灣青年大使訪問團，人數創下該計畫開辦以來單團人數的新高，而訪問的國家也首度增加為中美洲的貝里斯、瓜地馬拉2個邦交國。

青年大使專長分別為傳統樂器、武術、舞蹈、茶道及咖啡拉花等，27日在國家文化宮演時出，除了瓜國總統阿雷巴洛親自出席外，瓜國外交部等相關部會官員，以及僑胞超過150人共同參與。

團員也特別製作畫有瓜地馬拉國鳥「給薩」鳥（Quetzal）圖案的咖啡拉花，讓現場來賓驚艷。

此外，青年大使分別以「廟口歡慶，台灣民俗之美」，「多元文化，音樂饗宴」以及「美食美景科技島」為主題，以音樂和舞蹈傳達台灣文化特色。

中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲表示，台灣從2009年以來，每年都會從149所大學中，挑選在不同專業領域表現優秀的青年大使。青年大使投入極大的熱情，來到瓜地馬拉這個擁有豐富歷史文化，和自然資源的國家學習與交流。也希望傳遞青年的活力能量，促進台瓜兩國共同合作、攜手並進。

青年大使團此行也訪問瓜國外交部，並且在德瓦列大學（Universidad del Valle）與當地學生，就全球暖化與環境保護議題進行交流。（編輯：高照芬）1130828

由外交部籌組的2024年青年大使訪問團當地時間27日於瓜地馬拉總統府「國家文化宮」演出。瓜國總統阿雷巴洛（右1）親自出席外，也與中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲（右2）一同品嚐青年大使的茶道，以及畫有瓜地馬拉國鳥「給薩」鳥圖案的咖啡拉花。（中華民國駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉市傳真 113年8月28日
由外交部籌組的2024年青年大使訪問團當地時間27日於瓜地馬拉總統府「國家文化宮」演出。瓜國總統阿雷巴洛（右1）親自出席外，也與中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲（右2）一同品嚐青年大使的茶道，以及畫有瓜地馬拉國鳥「給薩」鳥圖案的咖啡拉花。（中華民國駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉市傳真 113年8月28日
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