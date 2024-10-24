響應台灣設計展 台鐵推海陸澎派便當

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）「2024台灣設計展」26日至11月10日，在台南市舉行，台鐵公司與台灣設計研究院合作，推出「海陸澎派便當」，展覽期間每天在台南、高雄及屏東等6處地點販售，每處限量100個。

台鐵公司發布新聞稿，「海陸澎派便當」以這屆設計展主視覺「是台南，當是未來」設計理念為開發靈感，由台鐵高雄餐旅分處的團隊創意設計。

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「海陸澎派便當」主菜部分選用台灣在地豬肉，經獨門秘方醃製後，放入烤箱烘烤，外皮酥脆，鹹香入味，配上Q彈香甜小米飯；另外再搭配辦桌冷盤經典菜之一的五味醬鮑魚，採用帶殼九孔鮑，經川燙後淋上五味醬，襯托出鮑魚的鮮甜，再以鳳梨蝦球、高麗菜、甜豆炒彩椒及經典必吃的滷蛋作為配菜，便當內還有來自台南梅嶺的脆梅，去油解膩。

「海陸澎派便當」每個售價新台幣150元，展覽期間每天上午11時30分在6處地點販售，包括台鐵台南販賣店、台南高鐵販賣店、高雄東門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台鐵屏東販賣店，每處每天限量100個。（編輯：陳政偉）1131024