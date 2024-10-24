台灣科學節11/2起登場 倡導「信任科學」

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（中央社記者陳至中、實習記者田子霖台北24日電）「第5屆台灣科學節」預計11月2日到10日登場，今年強調「信任科學」，鼓勵民眾透過多元科普活動親近、熱愛科學，進而提倡以科學為基礎的政策制訂。

教育部今天在台北舉辦起跑記者會，邀請5個科學博物館和23個科普基地代表，介紹全國超過1800場次的科普活動。

教育部次長林騰蛟致詞表示，為響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Building Trust In Science」，今年台灣科學節以「信任科學，邁向永續」為主題。因應世界多變的挑戰，台灣需要有科學根據的政策制訂程序，在環境保護、經濟成長和社會進步間面面俱到。

林騰蛟認為，從小養成學子的科學精神、學習對科學的理解與信任，可提高「以科學為基礎」的決策與執行效率。台灣科學節期盼透過多元的科普活動，讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中提升科學素養，進而建立對科學的信任。

國家科學及技術委員會主任秘書林廣宏提到，科學節中有針對國小生舉辦「小小科學家來敲門」科學體驗活動，以及科普環島列車等，在車站等人潮聚集處舉辦科學市集，鼓勵更多民眾信任科學、親近科學、熱愛科學。

國立台灣科學教育館館長劉火欽介紹11月2日在科教館與兒童新樂園的交界處，將有「踅夜市」活動，有數十個與科學相關的遊戲單位以及餐車。11月10日則有科學劇、馬戲團、反詐反毒小學堂等表演，歡迎大小朋友一同前往。

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國立海洋生物博物館館長溫志宏今天頭戴皇冠，賣力地配合劇團演出，介紹在科學節中首度舉辦大型劇場「與大海的約定」，邀請民眾一起探討傳統信仰中的海洋知識。

國立海洋科技博物館推出水下機器人實作工作坊，透過實際操作ROV（水下無人載具），一同反思人類與海洋環境的關係。不過海科館長陳素芬近日捲入職場霸凌爭議，今天並未出席記者會。（編輯：蕭博文）1131024

教育部24日在台北為11月2日將登場的第5屆台灣科學節舉辦活動起跑記者會，海生館長溫志宏（圖）頭戴皇冠、賣力地配合劇團演出，也介紹科學節期間將首度推出海洋大劇場「與大海的約定」。中央社記者陳至中攝 113年10月24日