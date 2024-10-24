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海科館長遭指職場霸凌 教部次長籲良性溝通

2024/10/24 14:34
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（中央社記者陳至中台北24日電）國立海洋科技博物館長陳素芬遭指職場霸凌，教育部次長林騰蛟今天表示，事件主要是領導風格和應對問題，會提醒教育館所注意勞動權益，與員工良性溝通，避免誤會。

鏡週刊23日報導，陳素芬經常用高分貝音量飆罵部屬，員工想請特休假被罵，獸醫師想參加受訓，也遭批「整年都在受訓」。

教育部次長林騰蛟下午出席台灣科學節活動，會前接受中央社採訪。他表示，陳素芬昨天已出面回應，表示她是求好心切，在言語上比較不適切。教育部也會再瞭解此事，請館方說明，後續再妥善處理。

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被問及教育部推動勞動教育，所屬單位卻出現職場霸凌爭議。林騰蛟表示，目前瞭解海科館爭議主要在於館長的領導風格、行政管理、與人員應對等方面。至於外界關注員工請假等相關事務，館方昨天對外說明是「並沒有受到影響」。

不過林騰蛟說，會請教育館所留意勞動權益議題，依照勞動基準法及相關規定辦理，同時也要加強與員工妥善、良性溝通，避免不必要的誤會。（編輯：張雅淨）1131024

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