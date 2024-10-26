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台北機廠慶89歲 迎接日本技師速水和彦銅像回家

2024/10/26 17:19（10/26 17:33 更新）
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國定古蹟台北機廠即將迎接89週年廠慶，國家鐵道博物館籌備處26日舉行速水和彦銅像揭幕活動，將當年督辦遷廠的日本技師速水和彦銅像迎回家，未來將在總辦公室展間向大眾展示。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月26日
國定古蹟台北機廠即將迎接89週年廠慶，國家鐵道博物館籌備處26日舉行速水和彦銅像揭幕活動，將當年督辦遷廠的日本技師速水和彦銅像迎回家，未來將在總辦公室展間向大眾展示。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月26日
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台鐵台北機廠已列為國定古蹟，是國家鐵道博物館所在地，目前籌備中。台北機廠即將迎接89週年廠慶，鐵博館籌備處今天舉行揭幕活動，將當年督辦遷廠的日本技師速水和彦銅像迎回家。

國家鐵道博物館籌備處今天分別與交通部鐵道局、台鐵公司簽署合作備忘錄，將結合各自專業及能量，攜手保存鐵道文化，打造一座國家級的鐵道博物館。

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台鐵說，台北機廠當年稱為新台北鐵道機廠，1935年落成後，取代原先台鐵在大稻埕車輛檢修基地，負責督辦遷廠工作的就是由曾任總督府鐵道部的技師速水和彦，鐵道部為感念速水和彥的貢獻與功績，特別在機廠內塑立銅像，安座於台北機廠總辦公室外庭院。

台鐵說，2012年為配合高鐵台北與松山間地下段施作，台北機廠遷移至桃園富岡機廠，相關歷史物件也續移至富岡機廠，速水和彦銅像在2014年10月26日遷出台北機廠，存放在富岡機廠文物室。

在台北機廠10月30日廠慶前夕，台鐵說，這次將速水和彦銅像移至國家鐵道博物館籌備處，安置於台北機廠總辦公室，不但更能促進在地連結，更凸顯其歷史脈絡的重要性；鐵博籌備處主任鄭銘彰、鐵道局副局長呂新喜、台鐵總經理馮輝昇及曾任職於台北機廠的退休員工等貴賓，也共同見證。（編輯：陳政偉）1131026

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