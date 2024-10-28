本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮3/14
首頁 / 生活

颱風康芮逼近 林業署籲暫勿前往山區

2024/10/28 14:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北28日電）林業署今天表示，氣象署預報颱風康芮於30日到11月2日最接近台灣，呼籲民眾暫時不要到山區；另外可能在29日起視天氣預報，就轄下國家森林遊樂區等場域宣布預警性休園或停駛。

農業部林業及自然保育署組長李允中說，為了保障遊客安全，基於氣象預報颱風康芮目前位在呂宋島東方海域，並朝西北西方向移動中，所以先提醒民眾，暫停到山區活動。

李允中指出，林業署轄管的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，接下來可能根據氣象預報情資宣布休園、或停駛。

特別是受風雨影響較大的東部與北部園區，李允中說，可能在29日起視天氣預報，宣布預警性休園或停駛；包含位處天氣警報影響劇烈範圍內的自然步道，屆時將暫停開放，山屋暫停申請入住，以及各自然保護區域的進入許可也會取消。

李允中提醒民眾，出發前先查詢當地氣象，並至林業署全球資訊網、台灣山林悠遊網、阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站，查詢最新開（休）園及阿里山林鐵行駛情形資訊。（編輯：張雅淨）1131028

#阿里山林業鐵路及文化資產管理處
#林業署
#氣象署
#農業部林業及自然保育署
#李允中
颱風康芮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮可能襲台 翡翠水庫集水區下午預防性放水
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：