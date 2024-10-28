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北教大作品獲首爾設計獎 解決牡蠣養殖廢棄物問題

2024/10/28 20:36（10/28 20:46 更新）
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國立台北教育大學藝術與造形設計學系應屆畢業生林欣妤（中）25日代表O-oyster作品團隊出席2024首爾設計獎頒獎典禮，獲頒最佳研究獎，由首爾市長吳世勳（左）親自頒獎，駐韓代表梁光中（右）也獻花祝賀。（駐韓國台北代表部提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 113年10月28日
國立台北教育大學藝術與造形設計學系應屆畢業生林欣妤（中）25日代表O-oyster作品團隊出席2024首爾設計獎頒獎典禮，獲頒最佳研究獎，由首爾市長吳世勳（左）親自頒獎，駐韓代表梁光中（右）也獻花祝賀。（駐韓國台北代表部提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 113年10月28日
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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）2024首爾設計獎日前舉辦頒獎典禮，來自國立台北教育大學、利用天然材料取代塑膠養殖材料的設計作品O-oyster，從575件參賽作品中脫穎而出，獲頒最佳研究獎。

駐韓國台北代表部今天發布新聞資料表示，駐韓代表梁光中25日受邀出席2024首爾設計獎頒獎典禮，見證國立台北教育大學藝術與造形設計學系應屆畢業生林欣妤，代表O-oyster作品團隊獲頒最佳研究獎。

O-oyster是以牡蠣碎片、粉末與天然海藻膠混合壓製成圈狀，組成的牡蠣養殖與潮汐發電平台，這些自然材料會隨著時間消耗，損壞時沉入海底，就如同鯨魚死亡時留下的鯨骨般，可成為其他海洋生物賴以生存的空間，也解決養殖業過去使用塑膠、保麗龍等材質的廢棄物問題。

典禮當天由首爾市長吳世勳親自頒獎，梁光中也特地上台獻花表達祝賀。當天還有來自義大利、法國、英國、馬來西亞和新加坡等國駐韓使節與會。

首爾設計獎是韓國最大設計慶典，首爾市政府及首爾設計財團主、協辦，今年以「明日憧憬（Imagine Tomorrow）」為主題，轉型串聯設計師與企業的博覽會，舉辦一系列展覽、市集、論壇等各式活動。（編輯：張芷瑄）1131028

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