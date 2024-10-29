巴西科學博覽會奪獎 嘉中生自學能力強樂於挑戰

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義高中高三科學班學生何承祐奪2024年巴西科學博覽會天文、地球科學、數學及物理組二等獎，昨天回國。校方表示，何承祐自學能力強，對各項知識均有涉獵，樂於挑戰自我。

國立嘉義高中今天發布新聞稿，何承祐在2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC）中，以「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」研究勇奪天文、地球科學、數學及物理組二等獎。何承祐昨天隨團返抵桃園國際機場，嘉高校長陳元泰及其母親陳靜慧特地準備花圈、布條與海報迎接。

指導老師黃冠夫指出，何承祐自學能力強，對各項知識均抱有濃厚學習興趣，樂於挑戰自我。何承祐創辦Delta Knowledge科普頻道，以淺顯的影片內容傳播物理知識，廣受大眾喜愛，累計點閱率達數百萬次。

導師陳惠璋表示，何承祐積極自學，除了課業表現優異外，更投入大量時間參加各類國內外競賽與活動，更在多項國際、國內競賽中表現突出，不僅累積豐碩成果，也奠定扎實深厚科學根基。

陳惠璋指出，2022年，何承祐榮獲國際科學奧林匹亞世界銀牌；去年獲得台灣國際科展（TISF）物理與天文學科三等獎，並獲得代表台灣參加巴西科學博覽會的資格。

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此外，何承祐在「台灣青年物理辯論賽」中連續2年擔任隊長，並獲得「傑出表現獎」，成功入選國手選拔營。何承祐去年參加國際科學影片製作比賽，獲得亞洲區冠軍及全球前15強，去年也在台灣學科能力競賽中名列全國二等獎。

陳元泰表示，何承祐在師長指導及積極自學下，逐漸展露光芒，從其主動經營物理科學頻道、投入各項比賽中可見端倪。這次代表台灣參加巴西科學博覽會奪得二等獎佳績，不僅是嘉中榮耀，也讓台灣在國際科學教育舞台展現光芒。（編輯：李淑華）1131029