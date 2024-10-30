酒精性肝炎釀成非病毒性肝癌增2倍 年輕族群當心

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）肝病是台灣國病，近年病毒性肝炎控制有成，但醫師提醒，非B、C型肝炎造成的肝癌增2倍，除代謝異常相關脂肪肝病人數竄升，酒精性肝炎也變多，尤其在年輕女性部分，應注意。

台灣是肝病大國，肝癌蟬聯國我國癌症死亡人數前2名已達40年之久，台灣肝病醫療策進會、台大醫院副院長高嘉宏今天上午在衛教記者會指出，近年來國健署推動B、C型肝炎篩檢與治療計劃已見初步成效，肝癌的發生率有所下降，但非B、C型肝癌卻增加2倍。

台大醫院內科部腸胃肝膽科醫師蘇東弘簡報說明，肝癌多發生於有慢性肝病的患者，其中6成是B型肝炎患者、3成是C型肝炎，還有1成且越來越多的是酒精性肝病、代謝脂肪肝等；非病毒性肝炎很容易變成肝癌篩檢的漏洞。

只要肝臟因為各種原因發炎6個月以上就稱為慢性肝炎，蘇東弘說，當病人的肝功能出現異常，就開始進入所謂的肝病三部曲：「肝炎、肝硬化、肝癌。」值得注意的是，有1成5肝癌患者沒有肝硬化問題。

蘇東弘會後接受媒體聯訪表示，若民眾發現自己有脂肪肝問題，且合併「體重過重」、「第二型糖尿病或糖尿病前期」、「高血壓」、「三酸甘油酯大於等於150 mg/dL」、「高密度膽固醇小於等於40（男性）或小於等於50（女性）mg/dL」等任一風險因子，就屬於代謝異常脂肪肝。

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就台大院內的統計資料看來，蘇東弘說明，酒精性肝炎患者有年輕化趨勢，特別是年輕女性部分比過去增加，整體還是以男性為主，由於肝臟缺乏痛覺神經，早期病變難以察覺，就算肝病無痛，仍暗藏危機。

蘇東弘強調，超音波檢查和血液檢驗為肝癌篩檢的重要方式，而血液檢驗特定生物標記有助於找出肝臟潛在病變，建議國人應定期接受檢查，以期盡早發現異常，及時介入治療。（編輯：陳清芳）1131030