新書「發現我的海洋DNA」5大面向 激發台灣海洋想像

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（中央社記者張已亷高雄30日電）海委會透過15個主題勾勒出台灣與海洋緊密相關5大面向，出版海洋永續讀本「發現我的海洋DNA」，今天下午在高雄駁二舉辦新書發表，盼讓民眾對海洋多元面向有更深刻體會與想像。

海洋委員會主委管碧玲在書中序文指出，面對全球氣候變遷與環境挑戰加劇，「發現我的海洋DNA」系統介紹台灣海洋事務，帶領讀者探索台灣海洋歷史與文化等面向，引領民眾理解人類與海洋和諧共生願景，盼喚醒社會關注及參與海洋保護行動。

海洋委員會副主任委員黃向文表示，台灣蘊含獨特海洋文化精神，此書透過相關單位共同努力，記錄各地珍貴海洋故事並呈現，讓人發現認識海洋之美，鼓勵民眾閱讀新書，從中發掘海洋美好、汲取溫暖及行動活力。

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環境與發展基金會董事長張豐藤指出，「發現我的海洋DNA」分為「瞭解祖先如何靠海洋生活並形成獨特文化」、「台灣獨特海洋文化，包括很多不同民族用海智慧」、「永續利用海洋資源概念」、「海洋生態系統保育及保護」及「追尋人與海洋之間和諧共生關係」5個面向，讓讀者探索與思考更廣闊永續發展的未來。

「發現我的海洋DNA」執筆古碧玲表示，書本介紹台灣海洋文化、航運、漁業、離岸風電及海洋廢棄物再利用等產業，也提及鯨豚生態與藻類，並透過里海倡議強調珍惜海洋資源重要性，希望讀者藉書本一起發現海洋精彩與美好。（編輯：陳仁華）1131030