蘇花路廊晚間9時起車輛禁入 23時封閉

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）交通部公路局東區養護工程分局今天表示，受颱風康芮外圍環流影響，蘇花路廊宜蘭蘇澳到花蓮崇德段，晚間9時起實施預警性封閉，車輛只能駛出、不能駛入；深夜11時起封閉管制。

東區養護工程分局發布新聞稿指出，蘇花路廊從今天深夜起，將有較劇烈降雨情形。考量山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路人車安全，蘇花路廊蘇澳至崇德，還有台9丁線蘇澳至和仁路段，晚間9時起實施預警性道路封閉，車輛「只出不進」，深夜11時起封閉管制，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另外公告恢復通行時間。（編輯：吳協昌）1131030