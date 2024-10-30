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台鐵31日對號車全停 部分區間車中午前機動行駛

2024/10/30 21:31
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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）颱風康芮來襲，台鐵晚間宣布，西部幹線、東部幹線、南迴線及支線明天全部停駛，僅基隆至彰化的區間（快）車明天中午前視風雨狀況機動行駛。

颱風康芮襲台，台鐵今天晚間發布新聞稿公布明天的列車行駛狀況，不論西部幹線或東部幹線的對號列車全數停駛。

區間（快）車方面，台鐵說，基隆至彰化間，中午12時前視風雨狀況機動行駛，12時後全面停駛；彰化至枋寮間全面停駛。

台鐵表示，南迴線全線停駛；支線包括平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線等，全線停駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。（編輯：李亨山）1131030

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