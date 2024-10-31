颱風康芮釀全台46.1萬戶停電 花蓮15.2萬戶待搶修

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（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮下午登陸台東，台電表示，截至今天下午3時，全台曾停電戶數46.1萬戶，其中18.5萬戶已修復，27.5萬戶尚未復電，主要集中在花蓮縣15.2萬戶、台東縣3萬戶以及桃園市2萬戶等仍停電，台電將持續搶修。

中央氣象署持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，康芮暴風圈正籠罩台灣及澎湖，陸上警戒區為台灣各地及澎金馬地區；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

台電表示，截至今天下午3時，全台曾停電戶數46萬1143戶，其中18萬5340戶已修復，27萬5803戶尚未復電，包括花蓮縣15萬2296戶、台東縣3萬330戶、桃園市2萬1470戶、新北市1萬5890戶、雲林縣9919戶、嘉義縣9608戶、台中市6162戶、屏東縣5627戶、南投縣4705戶、台南市4164戶、彰化縣3913戶、新竹縣3735戶、台北市3242戶、高雄市1805戶、苗栗縣1373戶、新竹市978戶、基隆市447戶及宜蘭縣139戶。

台電表示，累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。（編輯：張均懋）1131031

31日台9線多處路樹、路燈被強風吹倒，民宅鐵皮屋頂也被吹落。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年10月31日