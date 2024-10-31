颱風康芮來襲 大新竹逾萬戶停電、3438戶待搶修

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）颱風康芮來襲，大新竹地區今天停電戶數共達1萬1200餘戶，包括新竹縣山區8200戶，及新竹市沿海地區3000多戶，截至晚間6時仍有3438戶待搶修復電。

台電新竹區營業處提供新聞稿表示，上午8時成立應變中心，已動員百餘名工程人員、昇空車、吊臂車、工程車及機具等投入新竹地區電力搶修。

台電新竹區營業處指出，大新竹地區今天共計1萬1200餘戶停電，其中新竹縣主要集中橫山、尖石、五峰等地區，計影響8200多戶，主因為強風吹斷樹木壓斷電線造成；新竹市則集中在沿海地區，共3000多戶受影響。

台電新竹區處統計，截至晚間6時止，大新竹地區尚有3438戶未復電，除部分山區因道路坍方、無法進入搶修外，其餘力拼今天全數完成復電。

台電新竹區處呼籲，應防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭要拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，若在路邊看到電線掉落或外露，應立即通知台電處理，切勿撿拾或碰觸。（編輯：方沛清）1131031