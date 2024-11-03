早安世界》東北季風4日增強 6日到8日低溫可能跌破20度
東北季風4日增強 6日到8日低溫可能跌破20度
中央氣象署指出，3日東北季風減弱，迎風面基隆北海岸仍有局部短暫雨，4日東北季風再增強，晚間起風力將明顯增強，預計影響到7日，這波東北季風水氣較多，降雨範圍擴大，最冷時間點預計落在6日清晨到8日清晨，屆時北台灣低溫約20度，中南部則21到22度，沿海空曠地區會再低個1到2度。（看完整報導）
颱風康芮襲台3死690傷 農損約4.8億雲林花蓮受創重
颱風康芮重創台灣，造成3人死亡、690人受傷，農業損失達新台幣4.8億元，其中以雲林縣損失1.7億餘元、花蓮縣損失1.5億餘元較為嚴重，受損農作物以二期水稻較嚴重，其次為蒜頭、食用玉米、番荔枝及落花生等。（看完整報導）
台鐵11/1北北基大誤點 七堵站號誌員操作失誤要懲處
受颱風康芮影響，1日台鐵多處路段受損，北北基出現嚴重誤點，台鐵公司2日證實，除天災因素外，七堵站號誌員操作失誤也是誤點原因之一。台鐵說明，10月31日晚間康芮導致七堵隧道口樹木倒塌，汐止至七堵間西正線停用，1日清晨雖然恢復行車但未開放使用，而號誌員操作失誤，導致第1106次區間車進入西正線後須退行回中正線，影響其他列車運行。台鐵已通報並將進行檢討及改善，包括懲處相關人員。（看完整報導）
總預算案是否付委 藍白5日各開黨團大會討論
114年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，外界關注行政院長卓榮泰赴立法院報告後，總預算案是否能順利付委審查。國民黨團表示，5日會召開黨團大會聽取黨團成員意見，是否讓總預算案付委，就看卓榮泰的態度；民眾黨立院黨團5日黨團會議也將決定提案內容。民進黨團幹事長吳思瑤盼能循過去慣例，詢答後就直接付委審查，並提到在野黨提出的原住民禁伐補償等3項主要意見，未來都能在委員會審查時提建議、決議。（看完整報導）
台鹽綠能弊案陳啟昱未到羈押庭 南檢動員數百人追緝：尚在國內
台南地檢署偵辦台鹽綠能光電弊案，10月23日聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人，遭台南地院駁回，南檢提起抗告成功，台南地院1日召開羈押庭，陳啟昱未到庭，法院已行文橋頭地檢署代為拘提。南檢初步調查，陳啟昱尚在國內，已發出拘票拘提，台南及高雄檢警調、海巡動員數百人全力追緝，若拘提未果，將發布通緝。（看完整報導）
特派分析／川普2.0進擊白宮 非典型狂人總統征途選戰打法升級
美國前總統川普在2024年大選中再度崛起，成功贏得共和黨總統初選提名。他在這次大選採取升級版策略，捨棄傳統地面戰，轉而利用科技和社交媒體進行網路宣傳，並呼籲支持者監視投票所，而副手范斯以強勢風格迎擊媒體。川普也在密西根州等關鍵搖擺州積極造勢，試圖重現2016年打破民主黨「藍牆」的經驗。儘管面對民主黨副總統賀錦麗的挑戰，川普仍憑個人號召力和煽動性言論維持支持者熱情。（看完整報導）
輝達取代英特爾成道瓊指數成分股 晶片製造業市場轉變
英特爾作為道瓊工業平均指數成分股已有25年，不過股價今年暴跌54%，在道瓊指數中表現最差，而道瓊指數採價格加權，英特爾又是股價最低的成分股。標準普爾道瓊指數公司1日表示，晶片業巨擘輝達下週將取代英特爾成為道瓊工業平均指數成分股，凸顯晶片製造業市場的轉變，並對陷入困境的英特爾又一次造成挫敗。（看完整報導）
國策顧問陳輝東辭世享壽87歲 致力推動文化藝術催生南美館
一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東1日因病去世，享壽87歲。陳輝東是台灣西畫家第二代，曾經歷第二次世界大戰、殖民時期受日本小學教育、在國民黨來台後成長，曾任台南市美術館第一屆董事長，卸任後成為南美館榮譽董事長，從事藝術創作逾1甲子，創作題材包括風景、肖像、風土民情及人體畫等，展現個人對生命熱情與美學追求。（看完整報導）
蔡其昌談大巨蛋檔期爭議 中職目標例行賽最少36場
針對台北大巨蛋目前僅提供中職明年球季20場爭議，遠雄集團表示，只要世壯運使用天數合理精算，主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事在大巨蛋絕對有35場以上。中職會長蔡其昌指出，聯盟目標是例行賽至少36場，蓋這個球場就是為了打棒球，應該要先考量棒球。（看完整報導）
道奇睽違36年封王遊行湧逾20萬人壯觀藍海 大谷翔平親吻愛犬
道奇隊奪得隊史第8座美國職棒大聯盟總冠軍，1日洛杉磯市中心舉行盛大封王遊行，吸引約30萬人參與，現場形成壯觀的藍海。球星大谷翔平與妻子田中真美子攜愛犬一同亮相，大谷翔平用英文向球迷表達感謝及分享奪冠喜悅。獲選為MVP的弗利曼感謝球迷支持，並期待明年再度奪冠。（看完整報導）
開箱老照片》台北國際學舍破土典禮
日治時期的7號公園預定地就是現在的大安森林公園，在公園闢建之前，這裡曾經有一棟供僑生、外籍學生及學者住宿的台北國際學舍。民國44年11月3日台北國際學舍新建大樓破土，由省主席嚴家淦主持，46年落成。後因建設大安森林公園，台北國際學舍於81年4月1日拆除，遷移至現今新北市新店區。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》東北季風4日增強 6日到8日低溫可能跌破20度2024/11/03 07:18
- 2024/11/02 07:15
- 2024/11/01 07:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。