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大巨蛋明年中職檔期腰斬惹議 遠雄：絕對有35場以上

2024/11/2 10:49（11/2 11:07 更新）
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圖為9月21日中信兄弟在台北大巨蛋舉辦周思齊引退賽，湧入4萬名球迷。（中央社檔案照片）
圖為9月21日中信兄弟在台北大巨蛋舉辦周思齊引退賽，湧入4萬名球迷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北2日電）中華職棒2025年即將邁入第36年，卻傳出大巨蛋場次僅20場，遭腰斬的說法，遠雄集團公關經理夏至賢今天表示，只要世壯運使用天數合理精算，主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事在大巨蛋絕對有35場以上。

針對台北大巨蛋2025年檔期一事，夏至賢今天回應，台北大巨蛋就是一座棒球場，巨蛋是因為中職球員的優秀表現才有價值，所以體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定。

夏至賢指出，大巨蛋是運動場館，所以一直都是以運動賽事為優先，非體育賽事活動絕對盡力配合職棒賽季；因此，只要世壯運使用天數合理精算，及主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽，以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，和中職想法一致，中職賽事在大巨蛋絕對有35場以上。（編輯：翟思嘉）1131102

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