蔣萬安：大巨蛋運動賽事為主特別是棒球 體育局速找遠雄中職協調

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市長蔣萬安今天說，台北市政府立場和原則很清楚，台北大巨蛋一定是舉辦運動賽事為重要原則，特別是辦棒球賽，已要求體育局盡快協調遠雄及中職，各方都須遵照規範及合約。

遠雄集團稍早表示，只要世界壯年運動會使用天數合理精算，主辦方開幕式工程排程得當，2025年中華職業棒球大聯盟賽事在大巨蛋絕對有35場以上。

蔣萬安上午在大安森林公園出席「30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式前，接受媒體聯訪說，2025雙北世壯運依過去辦國際賽事規範原則及經驗，盤點和細部精算場布、硬體架設。大巨蛋整年檔期分配及安排須依合約及規範，會要求北市府體育局盡快邀各方協調。

根據體育局發布資料，2025年4月26日到27日展開人工草皮保護措施、4月28日到5月7日硬體搭設、5月8日到16日安全測試、節目及燈光音響彩排等，5月17日開幕式結束後，18日到22日撤場作業及人工草皮復原，26日大巨蛋場地整備，迎接27日到28日世壯運棒球賽金牌戰。

此外，颱風康芮侵襲後造成台北街道滿目瘡痍，蔣萬安表示，8成以上主、次要幹道已恢復，大型傾倒樹木會先移到路旁或放置人行道，清潔隊加派人力載運已切除好的傾倒大型樹木，週末巡檢清除鄰里公園散落樹枝，預估4日上班前恢復市容。

他說，感謝第一線執勤清潔隊員等，他知道很多人已工作超過12小時，也很感謝工務單位、國軍協助支援。（編輯：李明宗）1131102