蔡其昌談大巨蛋檔期爭議 中職目標例行賽最少36場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北2日電）針對台北大巨蛋明年僅供中職20場爭議，中職會長蔡其昌今天表示，在顧及遠雄營運立場下，聯盟目標是例行賽至少有36場比賽，「蓋這個球場就是為了打棒球，應該要先考量棒球。」

針對明年中職賽程，目前遠雄大巨蛋在例行賽僅給20場，包括開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，相較於今年38場幾乎腰斬，聯盟及各球團領隊都直呼難以接受。遠雄集團公關經理夏至賢今天回應，只要世壯運使用天數合理精算，主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事在大巨蛋絕對有35場以上。

蔡其昌今天受訪時再度表明立場，他表示，聯盟早在9月就已經提交計畫，「不會有人比我們更早，絕對不是臨時的，我們目標是例行賽至少36場，但經過協調開會只能20場，這個事情領隊會議開完之後，球迷朋友也炸鍋。」

蔡其昌強調，自己是中職會長也是立委，但是站在聯盟會長的角度，「我只能拜託，我們要顧及人家要做生意、不是蠻橫強勢。」蔡其昌指出，自認聯盟提出的方案客觀、理性，有顧及到大家的立場，讓遠雄也可以做商演。

蔡其昌表示，例行賽36場是一個低標，市府也都說要以棒球為先，「現在市府的態度、聯盟的期待是一致的，這件事情希望不要再吵了，這個球場就是為了打棒球，應該是優先考量棒球、再做其他事情，我認為這是當時政府拿出這塊精華地來蓋這個場地的目的。」

台北市長蔣萬安之前提到要邀集各單位協調此事，蔡其昌指出，「等待召喚，希望趕快協調確定，對聯盟來講一定要先定案，明年的檔期沒有先確定的話，未來運作會比較困擾。」（編輯：陳政偉）1131102