東北季風4日增強 6日到8日低溫恐跌破20度

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（中央社記者余曉涵台北2日電）中央氣象署指出，明天東北季風減弱，迎風面基隆北海岸仍有局部短暫雨，4日東北季風再增強，預估水氣較多，降雨範圍擴大，最冷預計落在6日到8日清晨，低溫恐跌破攝氏20度。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社，明天持續受到東北季風影響，但風力減弱，基隆北海岸、東部跟大台北山區有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，其他地方則是多雲到晴，午後中南部要留意短暫陣雨。

陳姵安說，4日東北季風增強，晚間起風力將明顯增強，預計影響到7日，沿海有機會出現9到10級強陣風。

陳姵安表示，這波東北季風水氣較多，雨區降雨範圍擴大，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，陳姵安表示，這波東北季風最冷時間點預計落在6日清晨到8日清晨，屆時北台灣低溫約20度，中南部則21到22度，沿海空曠地區會再低個1到2度。

陳姵安指出，8日白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，降雨範圍縮小。（編輯：龍柏安）1131102