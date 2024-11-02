台鹽綠能弊案陳啟昱未到羈押庭 南檢動員數百人追緝：尚在國內

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南地院昨天召開台鹽綠能光電弊案羈押庭，涉案前董事長陳啟昱未到庭。南檢初步調查，陳啟昱尚在國內，已發出拘票拘提，台南及高雄檢警調、海巡動員數百人全力追緝。

台南地檢署今天告訴中央社記者，檢方全面追緝陳啟昱，已由橋頭地檢署發出拘票拘提，且通報台南市警局、高雄市警局、海巡署、法務部調查局等單位協助全力追緝。

南檢表示，10月24日已對陳啟昱限制出海、出境，目前檢警調及海巡署動員數百人投入追緝行動，透過情資交換及使用追蹤定位等科技偵查手段，若拘提未果，將發布通緝。

南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地方法院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。

台南地院昨天上午11時召開陳啟昱等5人羈押庭，歷經約7小時訊問，陳啟昱始終未現身，地院行文橋頭地檢署代為拘提。

另4名被告，地院昨晚10時許裁定，蘇坤煌、鴻暉國際公司蘇姓負責人羈押禁見，台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人請回。南檢將研議對郭、戴請回提起抗告。（編輯：孫承武）1131102