台鹽綠能弊案羈押庭陳啟昱未到 橋檢請旗山警拘提

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）南檢偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，南院昨天召開羈押庭，但陳啟昱未到庭。橋檢表示已接獲南院拘提電子公文，正請高市旗山警分局拘提。

橋頭地檢署表示，接獲台南地方法院囑託拘提電子公文，已經開立拘票，請高雄市警察局旗山分局執行拘提中。如果有拘提到案將解送台南地院歸案，如拘提無著，將依規定儘速回覆囑託機關。

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台南地方法院昨天召開陳啟昱等5人羈押庭，院方表示，陳啟昱無正當理由未到庭，目前正進行相關拘提作業。

台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人，台南地院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。（編輯：郭諭儒）1131102