本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台鹽綠能前董事長陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案

2024/11/1 21:18（11/1 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南地檢署偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，台南地方法院今天召開羈押庭，陳啟昱未到庭，地院晚上已行文橋頭地檢署代為拘提到案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南地院今天上午11時召開台鹽綠能光電弊案涉案人陳啟昱等5人羈押庭，歷經約7小時訊問，陳啟昱始終未現身，院方表示，陳啟昱無正當理由未到庭，已請橋檢代為拘提。此外，截至晚上8時，地院裁定尚未爐。

南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人，台南地院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。（編輯：謝雅竹）1131101

延伸閱讀
台鹽綠能案太慢查？鄭銘謙：偵查快慢與否視蒐證結果黃國昌質疑台鹽綠能案 經濟部：不會護短經長：台鹽綠能沒有藉立委施壓母公司 將持續督導小二甲光電弊案起訴15人 前台南經發局長陳凱凌被請求從重量刑光電弊案頻傳 邢泰釗：地方裁量權過大勾結索賄
陳啟昱
颱風康芮來襲 台鹽綠能光電弊案羈押庭延至11/1陳啟昱捲弊案張顥瀚涉詐助理費 綠廉政會立案調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：