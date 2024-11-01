台鹽綠能前董事長陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案
2024/11/1 21:18（11/1 21:30 更新）
（中央社記者張榮祥台南1日電）台南地檢署偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，台南地方法院今天召開羈押庭，陳啟昱未到庭，地院晚上已行文橋頭地檢署代為拘提到案。
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台南地院今天上午11時召開台鹽綠能光電弊案涉案人陳啟昱等5人羈押庭，歷經約7小時訊問，陳啟昱始終未現身，院方表示，陳啟昱無正當理由未到庭，已請橋檢代為拘提。此外，截至晚上8時，地院裁定尚未爐。
南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人，台南地院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。（編輯：謝雅竹）1131101
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