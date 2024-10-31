颱風康芮來襲 台鹽綠能光電弊案羈押庭延至11/1

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（中央社記者張榮祥台南31日電）南檢偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，台南地院原訂今天上午召開羈押庭，但遇上颱風康芮來襲，台南停班停課，院方決定延至明天上午開庭。

台南地方法院指出，颱風康芮來襲，台南市今天停班停課，地院考量颱風強度、雨勢、風勢等資訊，及當事人、辯護人、檢察官到院生命身體安全，在確保程序合法性下，決定台鹽綠能案羈押庭延至明天上午11時，避免相關人員承受高度風險。

台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見台鹽綠能公司前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人，台南地院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。（編輯：謝雅竹）1131031