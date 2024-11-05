中山大學、大阪大學雙聯學位合約 開啟合作新頁

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）國立中山大學理學院今天與日本大阪大學理學研究院簽署博士雙聯學位合約，未來雙方每學年各提供5個名額，透過雙邊修課、研究合作等，學生有機會最快3年內取得雙博士學位。

中山大學與大阪大學理學研究院（Graduate School of Science, Osaka University）繼今年8月簽訂合作備忘錄後，雙方今天在中山大學簽署博士雙聯學位合約，攜手培育跨國菁英人才。

中山大學理學院院長李志聰指出，此次簽署兩校博士雙聯學位合約，是雙方科研、學術領域及教育合作的一大進展，為學生提供獲得雙重學位的良機，並開拓更廣泛的學術資源。

李志聰說，未來中山大學理學院各系所博士班學生，可申請加入與大阪大學的雙聯學制：於中山就讀1年後，赴大阪大學修課與研究1年，再返回中山研讀1年，滿足畢業所需學分並通過共同論文口試，最短3年可同時取得中山與大阪大學2個博士學位。

中山大學表示，大阪大學為日本頂尖研究型綜合大學，也是日本規模最大的國立大學，QS排名世界百大。過去中山與阪大兩校在許多不同學科領域上，皆已建立良好的交流合作、互動頻繁。

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李志聰說，相信與國際頂尖學府的大阪大學建立博士雙聯學位機制，能提升中山大學的學術影響力，為雙方學生提供珍貴的學習與研究機會，更促進兩校交流互動」，期待未來能夠有更多資源共享與深入合作。

大阪大學理學院院長近藤忠（Tadashi Kondo）提到，此行是他首次到訪台灣，阪大理院與全球其他院校已簽署了27個雙聯學位，此次是他上任後參與的第一個簽約儀式，期待未來雙方在學術研究上能有更多合作交流的機會。（編輯：陳清芳）1131105