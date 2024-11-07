新北鶯歌萬餘戶11/9停水8小時 設10處供水站

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（中央社記者高華謙新北7日電）因應台灣自來水公司辦理修建工程，新北市鶯歌區1萬6325戶將在11月9日上午8時起至下午4時停水，共計8小時，新北市府將在鳳鳴公園、永吉公園等地設10處臨時供水站及水車待命。

新北市政府水利局今天說，台灣自來水股份有限公司第12區管理處辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」，包括鶯歌區大湖里、中湖里、永吉里、東湖里、鳳福里、鳳祥里、鳳鳴里、永昌里（國光街、鶯桃路、永明街、陽明街）、中正二路、八德路11月9日上午8時起至下午4時將停水8小時，影響1萬6325戶（含直接供水戶7259戶）。

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水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設10處臨時供水站及水車隨時待命，供水站包括中湖活動中心前、東湖里東湖路13－1號前、鶯歌區大湖里國際一路與朝陽街口、鶯歌區尖山里八德路23巷口、鳳福公園、鳳鳴公園、永吉公園、永昌里辦公室前、鳳祥里鶯桃路413巷口與福興宮。

水利局提醒，民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。（編輯：方沛清）1131107