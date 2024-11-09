視察陽明交大附醫2期擴建 卓揆期許成為醫療重鎮

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）行政院長卓榮泰今天視察國立陽明交通大學附設醫院第2期擴建計畫進度時說，希望計畫完工後，院區能成為發展智慧醫療技術重鎮、強化長照及偏鄉醫療服務，實現「健康台灣」理念。

卓榮泰上午前往宜蘭，視察陽明交通大學附設醫院第2期擴建計畫。

陽明交大附設醫院簡報中指出，第2期擴建計畫在去年底舉辦開工典禮後，將興建地上10層、地下3層的醫療大樓以及地上4層的教學研究大樓。完工後，一般急性病床將從400床，增加到499床；特殊病床將從124床，增加到284床；手術室從原本的10間，增建至18間，預計民國116年3月完工，屆時可大幅提升病患收治及急重難症照護量能。

卓榮泰致詞時說，未來第2期擴建計畫完成後，他有3項期許，首先，這項計畫包含規劃興建教研大樓，希望院方能持續朝智慧醫療、先進醫療及精準醫療的方向發展，成為發展智慧醫療技術的重鎮。

第2，為改善醫療人力短缺問題，衛生福利部已提出許多對策，提升醫護人員福利，而這項計畫也包含興建醫院員工職務宿舍，希望能夠打造優質工作環境，留住更多優秀的醫護人才。

第3，台灣明年將邁入超高齡社會，而宜蘭縣的蘇澳鎮、三星鄉、礁溪鄉、頭城鎮等地人口結構老化，目前已屬於「超高齡社會」，同時宜蘭境內還有大同鄉及南澳鄉兩處偏遠的原住民鄉鎮，因此未來院區應強化高齡長者的長照服務，並積極發展遠距醫療，讓偏鄉獲得更多醫療照顧服務。（編輯：張銘坤）1131109