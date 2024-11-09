國5接蘇花改計畫 卓榮泰盼如期如質121年底完工

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）行政院長卓榮泰今天赴宜蘭視察時表示，「國道5號銜接蘇花改」計畫總經費雖提升到新台幣370億元，但該做還是要做，期待如期、如質於民國121年底完工，發展交通建設。

卓榮泰上午前往宜蘭國道5號蘇澳服務區，視察「國道5號銜接蘇花改」計畫。

交通部高速公路局簡報指出，蘇花公路改善路段（簡稱蘇花改）在2020年全線通車後，用路人若從國道5號終點（蘇澳端）要駛入蘇花改路段，中途必須經過蘇澳市區，造成當地塞車。為改善問題，政府提出「國道5號銜接蘇花改」計畫。

高速公路局表示，「國道5號銜接蘇花改」計畫自國5末端開闢道路至蘇花改白米高架橋與東澳隧道銜接，全長約6.8公里，總經費從過去的178億元提升到370億元，預定民國121年底與台9線蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安）同時完工，完工後可降低連假時對蘇澳市區塞車衝擊，改善東部交通。

卓榮泰致詞時指出，北北基是科技發展廊帶，花東是觀光農業區，宜蘭歸屬哪區。政府現在希望讓宜蘭兩邊發展都可兼得，又有農業又有觀光與產業，未來面對這些地區發展計畫，交通建設就非常重要。

他表示，「國道5號銜接蘇花改」計畫經費雖大幅且加倍提升，但該做還是要做，中央與地方配合投入經費，希望這項建設如期、如質完成。

卓榮泰指出，過去大家都說要給花東地區民眾一條安全回家的路，但他認為更應要給國人一條安全及觀光的道路，期待「國道5號銜接蘇花改」與蘇花安這2大工程完成後，再配合相關區域計畫，把宜蘭打造成高度發展與保有傳統的地方。

他表示，若有機會，政府希望把財政較弱的縣市先拉起來，增加財政力與競爭力，讓大家在「均衡台灣」概念下，公平發展。（編輯：戴光育）1131109