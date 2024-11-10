家扶中心展力計畫 助菲國少年尋找自我

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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）台灣家扶基金會菲律賓分事務所在大馬尼拉一座社區推動少年展力計畫有成，透過音樂、舞台劇等活動，協助弱勢家庭的少年培養才藝、尋找自我。

台灣兒童暨家庭扶助基金會於2018年在菲律賓設點，2019年1月正式註冊，並開始推動許多家庭扶助計畫，「少年展力計畫」是其中之一，定期驗收成果，每年主題不同。

今年的「少年展力計畫」聚焦於音樂劇訓練，9日在大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）的一所學校，與非政府組織「曼達路永劇團」（Tanghalan Mandaluyong）合作舉辦音樂劇，讓參與計畫的社區少年展現學習成果。

音樂劇描述一名少年被送到孤兒院，與其他孤兒發展出深厚友誼的經過。少年的父親因被錯認為搶劫犯而遭關押，在警方後續調查還以清白之後，終於與少年團圓回家。

由於劇中多段劇情與社區許多家庭的現實情況契合，感動了許多觀賞者。

參演少女塞依拉（Zaira）說，經過數個週末的練習，她學會如何表演舞台劇，身心以及社交能力也都得到提升。

菲律賓家扶中心代表張凱莉向中央社表示，「少年展力計畫」主要是協助13歲至15歲的少年，利用週末或假日學習才藝，包括樂器彈奏、舞台劇演出、以及課業輔導等。

張凱莉說：「在這個計畫之下，他們在假日時可以透過音樂、戲劇等方式，有機會去探索、找尋自己，或是增加自信。」

菲律賓家扶中心志工回憶，去年就曾有一位原本可能迷失的少年，因參與展力計畫，在短短數個月內從原本遊蕩街頭，搖身成為一位精湛吉他手，找到了自己的價值。

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到場觀看表演的國泰世華銀行馬尼拉分行行長鄭世仁說，自從家扶中心到馬尼拉設點以來，雙方就一直合作辦理扶助弱勢族群的計畫，在總行的支持下，國泰世華銀行馬尼拉分行也希望為菲律賓社會貢獻心力。

菲律賓家扶中心在菲律賓推出許多計畫，就曼達路永市這座社區而言，除了少年展力之外，還有社區清潔、火災安全訓練、小資創業輔導等；在其他地區，則有推出供水站興建、農戶養雞產蛋等計畫。（編輯：韋樞）1131110

台灣兒童暨家庭扶助基金會於2018年在菲律賓曼達路永市設點，2019年1月正式註冊，關懷社區兒少與弱勢族群。圖為菲律賓家扶中心代表張凱莉（左）與國泰世華銀行馬尼拉分行人員參訪當地社區。中央社記者林行健馬尼拉攝 113年11月10日