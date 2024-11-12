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首屆國產水果酒徵選7款入列 15日起酒展登場

2024/11/12 13:14
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）為深耕國產水果釀酒產業，農糧署今年首次辦理台灣國產水果原料酒徵選，從14家23款評選出7款優質品，有葡萄酒、白蘭地、紅棗酒、金柑酒等， 15日至18日在台北國際酒展登場。

研發與加工可提升農產品附加價值，農業部農糧署推展農民及業者以國產水果釀製酒品、自創品牌，農糧署今天發布訊息指出，今年首次辦理「2024台灣國產水果原料酒徵選活動」。

農糧署統計，共計14家製酒業者的23款酒品報名參加，經過書面審查、酒品檢驗和官能品評，誕生7款優質產品，15日至18日將在台北南港展覽館2館1樓舉辦的「2024台北國際酒展」的「農村酒莊主題館」中展出，歡迎民眾前往品味，也提醒飲酒過量，有害健康，酌量品嚐。

這7款包含酒堡庄以黑后葡萄、台中5號葡萄釀造的「WS 甜紅葡萄酒」，具濃郁葡萄香氣；藏酒酒莊以黑后、金香葡萄釀造的「莓洛莉亞」，酸甜平衡、口感豐富；秉森酒莊以柳丁為原料製造的「巴布薩柳丁白蘭地」；藏酒酒莊以金棗為基底，蒸餾出「藏金柑」，富含清新柑橘風味。

公館鄉農會酒莊以紅棗釀製「棗紅顏」，口感圓潤、有獨特紅棗香氣；傳奇酒業股份有限公司生產低酒精的「金柑氣泡蜂蜜酒」；大安甘醇股份有限公司研發的「柑杯」，融合桶柑與椪柑風味，適合佐餐。

農糧署規劃11月底舉辦「國產水果酒媒合會」，安排入選酒品的製酒業者、侍酒師、餐飲業者等業界人士一起品嚐交流，醞釀合作機會，推進製酒業者使用國產水果原料，提振市場能見度。

關於首屆國產水果酒的徵選，農糧署訂有門檻，業者須提供採購使用國產水果作為原料的證明，並評估酒品的創新性與市場定價，以及通過取得農村酒莊評鑑、財政部優質酒類認證酒品、ISO22000、HACCP等相關品保證明。

上述書面審查通過後，再由專家和消費者組成的評審團，依據酒品外觀、香氣、風味、平衡度等項目進行官能品評。（編輯：管中維）1131112

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

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