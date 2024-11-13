桃園觀音工廠氣體外洩橘色煙霧瀰漫 環保局：最高罰2000萬

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市觀音區1處工廠今天上午發生化學氣體外洩，橘色煙霧瀰漫天空。桃園市環保局說，煙霧為硝酸廢液外洩與金屬反應產生、影響不大，將處分業者，最高可罰新台幣2000萬元。

桃園市觀音區環科路306號1處工廠，上午7時許發生不明化學氣體外洩，消防人員入廠後確認氣體已止洩，瀰漫空氣中的橘色煙霧約在8時許散去。

桃園市政府環保局中午向媒體表示，獲報後即派員勘場，確認廠方為從事廢棄物處理業的秀霖環境科技股份有限公司，疑似是在進行硝酸卸收時，廢液儲槽內發生廢液外洩，導致酸液接觸金屬物品，產生類橘色、黃棕色氣體。

環保局表示，業者雖有即時阻止酸液外洩，但未依規定於1小時內通報主管機關，已違反空氣污染防制法規定，經告發處分，可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰；已停止該廠收受廢棄物，須完成全廠設備檢修並將檢修報告報市府同意後，才能繼續收受廢棄物。

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環保局指出，已在第一時間以系統模擬空污影響範圍，透過內部通報機制，轉知可能受影響的里，也指派稽查人員至現場監測周圍檢測氫氟酸（HF）及酸性氣體，結果是未檢出。

環保局表示，環境事故專業技術小組桃園隊也已於該廠房內檢測完畢，確認原因為硝酸廢液（硝酸跟氫氟酸混合廢液）外洩與廠區內金屬物質反應產生氣體，經研判對周遭影響程度不大，敏感族群則建議緊閉門窗，外出時可佩戴口罩。（編輯：方沛清）1131113