清華原創音樂劇明日之夢 跨域探討親情與環境

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）國立清華大學今天表示，藝術學院打造原創音樂劇「明日之夢」，探討親情價值與環境永續議題，結合科技藝術、動態投影和AI（人工智慧）生成技術，展現清華多元跨域教育特色。

清華大學發布新聞稿表示，「明日之夢」透過父女生命交會，反思人類對生態環境態度，舞台結合科技藝術、動態投影等，讓民眾觀看時多元體驗科技與音樂等。

清華大學藝術學院長張芳宇說，音樂劇所需專業多元，包括表演、舞台設計、服裝、造型與燈光等，能幫學生開發演唱外潛力，這次在校園海選招募演員，並於今年暑假開始訓練。

擔任女主角的音樂系學生黃筑萱表示，她有聲樂專業，也協助其他演員提升演唱技巧，包括掌握發聲位置、找到適合的聲音共鳴點，這段歷程提升專業能力，更有信心站上舞台。

雙主修心理諮商與音樂學生湯竣宇表示，暑訓期間帶領團員練習擔任教唱，還製作導唱帶，透過教學方式他也學習成長，是難得經驗；科技管理學院學生簡宏芸說，這次演出學會團隊合作，也解開對自我形象的束縛。

清華大學表示，「明日之夢」也跨校與玄奘大學時尚設計系合作，由系主任吳珮韓率11名學生負責服裝及妝容設計，及演出當天妝髮及換裝。

「明日之夢」12月7日在新竹縣政府文化局演藝廳演出，即日起開放民眾免費索票，可洽（03）5715131轉分機78811。（編輯：李明宗）1131114