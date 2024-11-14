參加陳時中餐敘 牙醫唐櫻翠：脫下白袍也有打扮自由

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）國民黨立委王鴻薇日前指行政院政務委員陳時中參與「粉味」飯局，有美女送客。參加餐敘的牙醫唐櫻翠出面發聲，脫下白袍後也應有打扮自信亮麗的自由。

王鴻薇日前在臉書發文指出，有人向她爆料，在今年8月6日晚間，時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政委陳時中及開發金控集團高階主管，在台北市信義區餐敘。會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，還站成一排送客，重情重義重粉味。

王必勝第一時間出面澄清，當時是應牙醫師公會全聯會邀請前往參加餐會，席間多數都是牙醫師及醫師。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學隨後也在臉書貼文，自己就是其中1名「美女」。

另名被偷拍到的執業口腔顎面外科醫師唐櫻翠在網路社群發聲，強調「脫下白袍後也應該擁有打扮自信亮麗的自由，傳統的刻板印象不該成為限制社會發展的枷鎖。」

因為這幾天人在國外，比較晚才知道自己上了媒體版面的唐櫻翠說，她平常就愛打扮，餐敘當天穿了一件喜歡的禮服，和很多不同領域的醫師姊妹笑談著各自的專業和趣事，陳時中聽著大家分享不同的話題和意見，總是客氣且謙卑回應大家的問題，是北醫人尊敬的前輩，餐敘最後也和其中幾名學姐一起送他離席。

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她表示，身為1名口腔顎面外科女醫師，無論工作還是生活中，都以身為女性而感到驕傲，對專業更是充滿自信，不斷追求進步，「不管穿不穿白袍，我都要求自己活得漂亮且真實」。她當然也經歷過女性在社會上難免會被標籤化或物化的困擾，但還是希望大家能理解。

「如果被說看起來不像醫師，我也當作是稱讚。」唐櫻翠期許，有一天女性不再被物化，任何性別都該被尊重，不該成為抵損他人的工具，每個人都能以自己的光芒，閃耀於各自的舞台。（編輯：管中維）1131114