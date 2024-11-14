中鋼運通工會批資方違法 勞動部交通部聯合勞檢

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）中鋼運通公司與勞工爆發勞資爭議，中鋼運通企業工會也檢舉公司違法，勞動部今天說，昨天已與交通部航港局進行船員勞動條件勞檢，待確認有違法將依法裁罰。

中鋼運通企業工會不滿公司中斷台灣船員勞健保且不肯再次派任在岸的台灣船員上船工作，日前到勞動部前召開記者會抗議，也檢舉中鋼運通違法勞動法令，包含例休假加班費給付不足等。

勞動部今天發布新聞稿指出，針對中鋼運通企業工會檢舉，昨天已經與交通部航港局至中鋼運通股份有限公司進行船員勞動條件聯合稽查，除了針對中鋼運通企業工會檢舉船員有例休假加班費給付不足等情形外，也就一般受僱員工的勞動條件是否合法進行勞動檢查。

勞動部表示，將與交通部航港局盡快整理相關稽查事證，如果確定中鋼運通有違法事實，將依各法令規定予以裁罰，並要求改善，以避免勞工權益遭受侵害。

勞動部職安署組長許莉瑩則告訴中央社記者，勞檢相關紀錄目前正由高雄市勞工局整理彙整中，若有違法也將由高雄市勞工局進行開罰。（編輯：陳政偉）1131114