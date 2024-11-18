兒盟：兒童主觀生活滿意度連3年下修 創歷年新低

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（中央社記者張雄風台北18日電）兒福聯盟今天布最新兒童福祉調查報告，連3年台灣兒童主觀生活滿意度下修，今年更低於國際平均7分，為歷年新低；兒盟評估主因包含課業壓力、睡眠不足及心理疏離感加劇。

兒盟以新聞稿公布「2024年兒童福祉調查報告」。報告指出，今年台灣學童主觀生活滿意度平均僅為68分，較去年下降了5.5分，與「學齡兒童健康行為調查」（HBSC survey，HBSC）世界平均75分相差7分。

兒盟指出，台灣學童的主觀生活滿意度不僅低於HBSC國際平均，且近3年來更呈現逐年下降的趨勢，而7分差距也創歷年新低。

兒盟表示，台灣兒少幸福指數創新低，除了心理疏離感和學業壓力等問題外，數位沉迷、睡眠不足及家庭關係等因素也對兒少的幸福感產生了深遠影響；呼籲家長和學校應多加重視兒少的生活狀況及情緒壓力。

兒盟說明，數據揭示學童課業壓力的最大來源，有75.9%的台灣學童認為學校功課對自己造成壓力，相較於2023年的44.5%暴增了31.4個百分點。

值得一提的是，有近8成國小生（78%）認為學校功課帶來壓力，較國中生的73.8%高並呈現顯著差異，國小生感受的壓力甚至超過國中生；國小生主要的壓力源來自太多的回家作業，國生中則是對未來擔心。

另外，兒盟提到，兒少心理疏離感加劇、創近年新高，可能因為社交媒體的盛行，孩子們沉迷於虛擬社交，卻忽略了真實世界的人際互動；家長工作繁忙，親子溝通不足，孩子缺乏安全感和歸屬感，更容易產生孤獨感。

進一步調查發現，有近4成（37.4%）的台灣兒少認為「世界少了我也沒有關係」，不僅較2023年高出9個百分點，也是近3年新高。

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此外，調查顯示，有2成的兒少1天花至少6小時在遊戲上，其中更有將近1成玩遊戲超過8小時。值得注意的是，將近1/4的兒少（24.5%）認為有陣子只想著要玩遊戲，而無法去思考其他事情。

兒盟指出，調查也發現台灣兒少平均睡眠時間為平日8.01小時、假日9.59小時，顯示台灣兒少平日睡眠不足，需以假日補眠；特別是國中生，平日平均睡眠時間為7.58小時，比國小生少了0.85小時。（編輯：管中維）1131118