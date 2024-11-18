家扶：未成年生育少女近半獨扛家計 盼社會友善對待

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（中央社記者張雄風台北18日電）家扶基金會今天公布「弱勢未成年生育少女發展權調查」，發現未成年生育少女近7成僅國中以下學歷，且近半數獨扛生計無後援、產後立即投入職場；盼社會友善對待未成年生育少女。

家扶基金會今天公布「弱勢未成年生育少女發展權調查」，初估1.58%的扶助家庭女性家長在未滿18歲的未成年階段即生育，未滿20歲生育的則有4.82%；進一步分析未滿18歲生育的女性家長數據，有近7成僅國中以下學歷，且近半數在生育後1年內立即進入職場。

家扶調查指出，未成年生育少女有獲得原生家庭經濟支持僅27.59%，生育後選擇就業以支應照護與生活開銷者占49.82%，遠遠高於民國112年全國15至19歲勞動參與率（約8.99%）。

家扶發現，未成年生育少女28.57%有情緒心理困擾，且44.30%有親職教育需求；在接受家扶質性訪談的6名未成年生育少女中，普遍面臨產後憂鬱、壓力甚至孤立感，獨自承擔照顧與家計。

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家扶執行長周大堯表示，未成年生育少女面臨生養抉擇已是一大難題，接踵規劃子女教養或個人生涯發展，對要擔起「母親」角色的「孩子」而言，這過程中的每一步，都是莫大人生挑戰。

周大堯說，從接到兒少求助訊號起，若社會能友善對待特殊情境與需求的未成年生育少女，讓她們教育、健康、福利保障、就業工作等各項權利得以維護及順利發展，將有助母子穩步共度挑戰。（編輯：陳仁華）1131118