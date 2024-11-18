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火鍋吃到飽餐廳違規 飲料冰品腸桿菌不合格罰3萬元

2024/11/18 16:22
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）食藥署今天公布吃到飽餐廳稽查，多家知名火鍋吃到飽餐廳在不合格名單上，包含兩餐韓國年糕火鍋吃到飽、千葉火鍋、壽喜燒一丁等，皆因腸桿菌不符規定，遭裁處新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署執行「吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，整體抽驗合格率為96.2%。抽樣現場供應冰品、飲料、沙拉類、即食食品檢驗微生物衛生標準等，其中7件飲料、冰品檢驗微生物衛生標準不符規定。

食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴中央社記者，這次不合規定業者與違規樣態，包含石頭日式炭火燒肉彰化仁愛館「石頭紅茶」、台中市沙鹿區壽喜燒一丁「霜淇淋」、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽嘉義店「美祿巧克力麥芽」、千葉火鍋嘉義尊爵館「草莓冰淇淋」，皆檢出腸桿菌超標。

飯店內的吃到飽餐廳也在違規名單上，如台東縣娜路彎大酒店「初鹿鮮奶義式冰淇淋」，檢出腸桿菌不符規定；新竹市芙洛麗精品飯店食譜自助百匯「奶茶」，也是腸桿菌不符規定；新竹市煙波大飯店莫內西餐廳「特濃厚奶茶」，同樣被發現腸桿菌不符規定。

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魏任廷說，「腸桿菌不符規定」是業者管理指標之一，這些現場調製的飲料或現場提供的冰品，如果發生腸桿菌超標，意味著調製過程、現場人員或設備器具衛生可能有疑慮，甚至是產品庫存有疏漏，均已由地方政府衛生局依法處辦，皆以違反食安法第17條，開罰3萬元。

這次還在高雄市鳥松區與台南市新營區的極鮮火鍋，查獲所使用巧克力原料「絕品鈕扣代可可脂巧克力」，標示不符規定。魏任廷說，這款商品食用油超過5%，不可用「巧克力」作為品名，地方政府已依據違反食安法第22條，裁處來源商愛加食品有限公司3萬元。（編輯：張雅淨）1131118

魏任廷
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