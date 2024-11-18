本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》3局下吉力吉撈長打送回岳東華 台灣1比0領先古巴
首頁 / 生活

新北將購千劑依托咪酯試劑 提供國高中使用

2024/11/18 18:37（11/18 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俗稱喪屍煙彈的依托咪酯成為新毒害，為防堵毒品進入校園，新北市教育局率先採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，預計12月底前分配至全市重點中心學校與警察局合作進行檢測。（教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月18日
俗稱喪屍煙彈的依托咪酯成為新毒害，為防堵毒品進入校園，新北市教育局率先採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，預計12月底前分配至全市重點中心學校與警察局合作進行檢測。（教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市教育局今天宣布將購買1000劑依托咪酯試劑，提供給新北市國、高中使用。民眾黨新北市議員陳世軒表示，在他質詢後，很高興看到教育局採購動作，盼有助校園毒品防制。

教育局表示，法務部已將「依托咪酯」升級列為二級毒品管制，由於依托咪酯可以透過電子煙俗稱「喪屍煙彈」等形式偽裝，影響學生族群。

教育局表示，為防堵喪屍煙彈毒品進入校園，教育局率先採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，測試時間只需5分鐘即可判讀，將分配至全市重點中心學校與警察局合作進行檢測，並進一步偵察追辦，以防止遭濫用影響學生健康。

教育局表示，預計12月底前陸續配發至板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等8所學校，以提供鄰近區域有相關需求學校領取使用。

陳世軒表示，「喪屍煙彈」引發許多社會問題，甚至因毒駕造成新北市2名員警死亡，更成為青少年最易取得毒品。因此，他日前質詢時要求教育局正視此問題，採購相關試劑刻不容緩。

陳世軒強調，很高興看到教育局排除萬難，積極採購「依托咪酯原物檢驗試劑」，將有助校園毒品防制，協助防止學生受到毒品侵害。（編輯：李錫璋）1131118

#淡水商工
#新北市
#新北市教育局
#民眾黨
#法務部
#泰山高中
#陳世軒
#依托咪酯
陳世軒
議員指颱風前僅固定1棵樹 侯友宜：要求不夠落實推YouBike公車500元月票？侯友宜：往這方向走
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：