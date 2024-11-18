新北將購千劑依托咪酯試劑 提供國高中使用

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市教育局今天宣布將購買1000劑依托咪酯試劑，提供給新北市國、高中使用。民眾黨新北市議員陳世軒表示，在他質詢後，很高興看到教育局採購動作，盼有助校園毒品防制。

教育局表示，法務部已將「依托咪酯」升級列為二級毒品管制，由於依托咪酯可以透過電子煙俗稱「喪屍煙彈」等形式偽裝，影響學生族群。

教育局表示，為防堵喪屍煙彈毒品進入校園，教育局率先採購1000劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，測試時間只需5分鐘即可判讀，將分配至全市重點中心學校與警察局合作進行檢測，並進一步偵察追辦，以防止遭濫用影響學生健康。

教育局表示，預計12月底前陸續配發至板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等8所學校，以提供鄰近區域有相關需求學校領取使用。

陳世軒表示，「喪屍煙彈」引發許多社會問題，甚至因毒駕造成新北市2名員警死亡，更成為青少年最易取得毒品。因此，他日前質詢時要求教育局正視此問題，採購相關試劑刻不容緩。

陳世軒強調，很高興看到教育局排除萬難，積極採購「依托咪酯原物檢驗試劑」，將有助校園毒品防制，協助防止學生受到毒品侵害。（編輯：李錫璋）1131118