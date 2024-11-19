72歲男攝護腺肥大頻餘尿 剜除術助解苦惱

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）72歲林姓男子多年服用藥物治療攝護腺肥大，害怕微創手術併發症，忍受頻尿卻餘尿不盡日漸嚴重，接受銩雷射攝護腺剜除術狀況改善良好，彷彿重返少年射過溪時光。

攝護腺肥大是不少「高年級」熟男的難言之隱，書田診所泌尿科主任醫師張雲筑今天在記者會表示，根據統計，男性50歲之後，約5成會有攝護腺肥大引起症狀，80歲以上盛行率高達8成，可能排尿斷斷續續且感覺尿不乾淨、尿流緩慢、尿完滴滴答答不停、頻尿、尿急感、夜尿等症狀。

攝護腺是男性特有的器官，因年紀增長、男性荷爾蒙刺激、慢性發炎等因素，漸漸增生肥大，逐漸影響下泌尿道功能。張雲筑表示，治療攝護腺肥大的選擇多元，當藥物治療控制不理想時，患者還可採行微創或內視鏡手術方式治療攝護腺肥大。

張雲筑說，部分患者接受攝護腺手術後可能出現膀胱頸攣縮，主要與患者病史相關，包括慢性泌尿道感染、代謝性疾病或心血管疾病。此外，若患者有疤痕過度增生的體質，也會增加發生併發症的風險，可能導致排尿再度不順。

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雷射剜除術結合膀胱頸黏膜保留技巧，近5年內針對小於40毫升的小型攝護腺肥大患者，術後無膀胱頸攣縮併發症。張雲筑表示，這個技術可精確剝除肥大組織，類似從橘皮完整取出果肉，完整處理增生區。由於出血少、組織熱傷害低，適合高齡或多重內科共病患者，降低併發症風險。

張雲筑提醒，疏通「下水道」才能擁有良好生活品質。攝護腺肥大引起的下泌尿道症狀會隨年齡增長惡化，嚴重影響生活品質。若出現排尿頻繁、餘尿感明顯、尿流細慢或尿後滴漏等問題，無論是否接受過手術，應及早就醫檢查，與醫師討論適合的治療方式，才能有效改善症狀。（編輯：管中維）1131119