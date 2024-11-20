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雙北基宜大雨特報 北台灣濕涼探19度中南部溫暖

2024/11/20 08:25（11/20 08:44 更新）
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圖為台北市信義區民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北20日電）氣象署指出，今天各地降雨機率高；北台灣濕涼下探攝氏19度，中南部舒適溫暖。凌晨3時35分，發布台北、新北、基隆、宜蘭大雨特報；凌晨3時40分，發布屏東、台東、澎湖陸上強風特報。

中央氣象署表示，今天持續受到東北季風影響，加上華南水氣東移，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫降雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，有局部大雨發生機率，南部山區也可能有零星飄雨，各地降雨機率高。

氣溫方面，北台灣整天濕涼，整日氣溫約19到23度，其他地區早晚也偏涼，低溫約19到22度，白天高溫在中部及花東為25、26度，南部可達27、28度，感受上較舒適溫暖，馬祖整天溫度變化不大，氣溫在17度左右，金門17至20度，澎湖21至23度。

另外，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達1.5至3公尺。

氣象署指出，第24號輕度颱風（萬宜）今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方1110公里的海面上，向西南西移動，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1131120

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東北季風加華南水氣影響 20日北台灣整天溼涼
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