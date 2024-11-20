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台鐵EMU3000座椅優化試坐 21日台東站先登場

2024/11/20 20:44
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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵EMU3000座椅被建議有許多改善空間。台鐵今天宣布，優化過的EMU3000座椅將提供給民眾試坐體驗，21日將先從台東站開始，後面也將陸續在花蓮、台北、台中跟高雄站。

台鐵EMU3000新自強號列車的座椅、充電及杯架使用，引起部分民眾抱怨。

台鐵今天發布新聞稿表示，針對EMU3000座椅進行優化，包含椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，以提供乘客更加便利的充電服務，並開放民眾進行網路票選。

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台鐵表示，座椅優化試坐體驗活動分別於台東站、花蓮站、台北站、台中站、高雄站舉行，其中台東站是體驗活動首站時間為11月21日至25日；花蓮站11月28日至12月2日；台北站12月5日至9日；台中站12月12日至16日；高雄站12月19日至23日。

台鐵說，台東場首日試坐將有新座椅揭露儀式與專人簡報。後續台鐵公司將自所有參與票選的民眾中抽出10名可獲得紀念禮品。（編輯：陳政偉）1131120

#EMU3000
#台鐵
#新自強號
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