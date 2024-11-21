日本鐵道專家耗時6年 記錄台灣鐵道歷史軌跡

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（中央社記者余曉涵台北21日電）日本鐵道專家齋藤雅男耗時6年，出版的「美麗寶島台灣邁向高鐵之路」記錄下台灣鐵道的歷史軌跡，如今這本書終於翻譯成中文版，要讓讀者更了解台灣鐵道發展歷程。

為讓讀者更了解台灣鐵道發展歷程，中華軌道工業發展協會、台灣軌道工程學會等今天舉辦「美麗寶島台灣邁向高鐵之路」中譯新書簽書，盼透過專書與民眾的互動，是對台灣鐵路歷史的致敬、也記錄為了鐵路事業而努力奮鬥的人們。

台鐵說，專書內容可以體會到日本鐵道專家齋藤雅男深厚的專業知識與經驗交流，書中除了記錄高鐵的興建過程，也大篇幅記載了台鐵電氣化的事蹟。

交通部鐵道局長楊正君說，齋藤雅男是台灣高鐵興建的重要角色之一，台灣高鐵準點率超過99%，平均延誤時間僅12秒，比日本新幹線還要好。

新潟運輸系統株式會社技術士小野寺俊和是推動這本書能翻譯成中文的推手之一，小野寺俊和說，齋藤雅男花了6年，從85歲寫到91歲，這本珍貴的紀錄應該留在台灣，成為教科書。（編輯：陳政偉）1131121