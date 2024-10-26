高鐵延屏東左營案 日本新幹線點出技術難題

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）高鐵南延屏東縣路線，鐵道局官員說，曾透過台灣世曦工程顧問股份有限公司詢問日本新幹線，左營案過軌及增設道岔已改變原有設計，牽動號誌系統更改，不符現行安全規範規定。

高鐵延屏東路線原本採左營案，但交通部鐵道局後來發現有技術難題，重新研究高雄案。

交通部長陳世凱23日表示，路線年底前會確定；鐵道局長楊正君說，左營案過軌問題會造成營運不穩定，但目前左營案與高雄案都在評估。

鐵道局預定11月中旬到高雄市辦說明會，說明左營案面臨的問題及重新評估高雄案做法。

鐵道局官員對媒體證實，透過台灣世曦詢問高鐵設計原廠新幹線，路線如果經過左營基地，會產生營運路線與基地內行車線交叉過軌問題，須增設4組道岔的實務面可行性；新幹線回覆，過軌及增設道岔已改變原有設計，牽動號誌系統更改，不符現行安全規範規定。

鐵道局官員說，一直設法努力研究調整行車線位置，或讓營運路線與行車線不要在左營基地交叉，但受限基地面積，仍找不出可行辦法。

交通部2019年宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武區、鳥松區與大樹區等，跨越高屏溪進屏東，於屏東市台灣糖業股份有限公司六塊厝農場設站。

環境部2022年決議左營案進入第2階段環境影響評估，2023年完成左營案2階環評範疇界定，但鐵道局還未開始2階環評相關調查。

鐵道局重新研究曾納評估的高雄案，是從左營站採地下化沿台鐵路廊往南延，地下段採潛盾工法，減少道路大面積開挖面，並從鳳山區開始採高架，與左營案相同，最後都進入屏東六塊厝，設站地點不變。（編輯：李明宗）1131026