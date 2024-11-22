本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史
首頁 / 生活

全台交通事故死亡1週30人 桃園表現仍不佳

2024/11/22 15:27（11/22 15:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市中山區一輛汽車轉彎時停等行人通過。（中央社檔案照片）
圖為台北市中山區一輛汽車轉彎時停等行人通過。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）交通部今天公布11月9日到11月15日交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為30人，其中才被要求前往中央道安會報告的桃園市有3人死亡，表現仍不佳。

交通部今天公布最新道安統計數字，上週（11月9日到11月15日）整體死亡人數為30人，行人死亡6人，縣市部分整體死亡人數最多的是屏東縣4人、桃園市3人、新竹縣3人、苗栗縣3人；行人死亡為新竹縣2人。

根據交通部統計，1月1日至11月15日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1477人（較去年同期減少88人），減幅為5.6%；行人183人（較去年同期減少8人），減幅為4.2%。

整體死亡最多前5名為桃園市、台南市、新北市、台中市、屏東縣；行人死亡最多前5名為桃園市、台中市、新北市、高雄市、台南市。

其中桃園市日前因表現不佳，被要求到中央道安會報告，但仍未有明顯改善，交通部指出，有赴桃園市進行輔導，如果仍持續表現不佳還會再請桃園市到中央道安會進行報告檢討，希望年底前可以達到降低7%的目標。（編輯：謝雅竹）1131122

#交通事故
#交通部
#桃園
延伸閱讀
雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因守法行人頻遭撞 學者批現行駕照管理如考後放生道安管理難急就章 學者籲應打疫苗策略非打地鼠台中男童騎單車過斑馬線遭撞亡 2名駕駛各3萬交保新竹婦闖馬路遭車撞 2人均依過失傷害罪判刑3月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：