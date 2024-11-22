全台交通事故死亡1週30人 桃園表現仍不佳

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（中央社記者余曉涵台北22日電）交通部今天公布11月9日到11月15日交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為30人，其中才被要求前往中央道安會報告的桃園市有3人死亡，表現仍不佳。

交通部今天公布最新道安統計數字，上週（11月9日到11月15日）整體死亡人數為30人，行人死亡6人，縣市部分整體死亡人數最多的是屏東縣4人、桃園市3人、新竹縣3人、苗栗縣3人；行人死亡為新竹縣2人。

根據交通部統計，1月1日至11月15日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1477人（較去年同期減少88人），減幅為5.6%；行人183人（較去年同期減少8人），減幅為4.2%。

整體死亡最多前5名為桃園市、台南市、新北市、台中市、屏東縣；行人死亡最多前5名為桃園市、台中市、新北市、高雄市、台南市。

其中桃園市日前因表現不佳，被要求到中央道安會報告，但仍未有明顯改善，交通部指出，有赴桃園市進行輔導，如果仍持續表現不佳還會再請桃園市到中央道安會進行報告檢討，希望年底前可以達到降低7%的目標。（編輯：謝雅竹）1131122