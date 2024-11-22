飯店藝術聯展匯集30幅作品 盼增日月潭旅遊亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）日月潭力麗溫德姆溫泉酒店舉辦藝術家數位版畫聯展，30幅真跡或數位作品融入藝術家對生命獨特觀察與反思，展覽開放大眾欣賞，盼以文化藝術增添日月潭伊達邵地區旅遊亮點。

展覽包含藝術家張萬傳、莊連東、黃進龍、趙宗冠、林亮吟、詹阿水、劉玉燕、趙純妙、莊麗珠、鄭美珠水墨、油畫、水彩、膠彩等30幅作品，呈現山海相連自然意境，作品陳展在多個樓層，形成藝術導覽路線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

開展儀式今天下午舉行，力麗觀光開發公司董事兼資深顧問蔡宗易出席致詞說，力麗觀光致力藝術文化融入飯店經營，以豐富藝文內涵吸引不同族群旅客，尤其是文化與自然愛好者，期待這次展覽進一步以文化藝術為日月潭伊達邵地區增加旅遊亮點。

業者表示，膠彩畫家林亮吟以「更迭」為題創作巨型畫作，占據展區一面牆令人嘆為觀止；詹阿水以水中畫作抽象技法，生動展現水與生命動態韻律；張萬傳經典作品更是一大亮點，為展覽增添歷史厚度與文化深度，展期至明年3月31日，開放公眾欣賞。（編輯：謝雅竹）1131122