屏基腦中風照護病房10週年 助逾千人生活復能

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）衛生福利部統計，腦血管疾病位居國人10大死因第4名，屏東基督教醫院腦中風急性後期照護病房成立10週年，整合中醫診療，已協助1058人恢復生活自理能力。

屏基今天舉辦腦中風病友會，25名病友及家屬彼此交流心得並展現復健成果。去年11月，68歲劉姓男子午睡醒來出現左側肢體無力、偏頭痛症狀，緊急送到屏基急診室，確診為缺血性腦中風，即刻進行腦動脈取栓，經住院治療及復健，現在已回到工作崗位，可以開車、騎機車、出國，行動完全沒問題。

屏基自民國103年成立腦中風急性後期照護病房，至今已10週年，在病患急性期穩定後，依嚴重程度及恢復潛能，安排病患持續接受密集復健治療。目前提供住院及居家2種復健模式，住院期間，中醫科也提供急性後期整合照護病患，10年來已協助1058人恢復生活自理能力。

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屏基神經內科主任陳昶宏指出，腦中風搶救分秒必爭，在發病24小時內利用腦導管直接將阻塞腦血管的血塊取出，打通腦血管，減少腦細胞壞死範圍，降低神經功能受損的嚴重程度；今年1至10月屏基腦中風團隊已經幫25名缺血性腦中風患者進行取栓。

屏基復健科主任王重元表示，對經濟弱勢、老老照顧或沒人接送到門診復健的病人，腦中風居家復健服務能在黃金治療期提供每天復健機會，改善病人失能程度。（編輯：郭諭儒）1131123