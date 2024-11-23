高鐵南延高雄方案明挖段可望縮短 多條幹道不封閉

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高鐵南延屏東預計年底定案，鐵道局今天表示，高雄方案在高雄車站的明挖段，可由2.8公里縮短至約2.4公里，左營端明挖段可由1.9公里縮短至約1.3公里，多條主要道路可望避免影響。

民進黨立委賴瑞隆今天召開「高鐵延伸屏東新闢路線路廊方案說明」座談會，邀交通部次長伍勝園、鐵道局局長楊正君等人，向地方說明高鐵延伸屏東「左營方案」及「高雄方案」2方案內容，並聽取地方意見。

鐵道局說明指出，專家學者認為左營方案將嚴重影響左營基地系統，且延伸路線大幅受限，1小時單向最多2班，恐限制高鐵長遠發展。高雄方案則無分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等問題，也不涉及左營基地，是較佳方案。

鐵道局表示，高雄車站明挖段長度可由2.8公里縮短至約2.4公里，中華三路及民族路等主要道路可不受開挖影響。左營端明挖段則可由1.9公里縮短至約1.3公里，新莊一路可望不受開挖影響。

此外，對於已完工綠園道多數不受影響，高雄車站旁的站東路、站西路等會透過交通維持、管理手段減少衝擊，與當初鐵路地下化的開挖情形有極大不同。

高雄市交通局長張淑娟出席表示，市府有3原則，包括技術可行及須對交通、民生、環境衝擊降至最小與有助高雄經濟長期發展，新莊一路、民族路等主要幹道可望不需封閉施工，是減低交通影響的大好消息。

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現場與會的民眾、里長、產業代表等近百人，幾乎均舉手表示同意高雄方案，並期待高雄方案能帶動南高雄再度繁榮，表示南高雄已沒落許多，高雄車站若能有高鐵，讓交通更便捷，就更能促進城市發展。

伍勝園表示，中央會持續努力將明挖長度降低、縮小影響範圍，後續還有3場說明會，會持續與民眾溝通交流。楊正君表示，會將民眾意見納入規劃設計，盡可能降低相關衝擊，年底前會宣布定案內容。（編輯：李錫璋）1131123