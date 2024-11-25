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素人唱響美濃客庄情懷 高市發行「人生搞尞場」專輯

2024/11/25 11:35（11/25 12:01 更新）
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高雄市政府客家事務委員會攜手素人及多名音樂人發行專輯「人生搞尞場」，24日下午在美濃文創中心開庄廣場舉行的「客庄搞尞場」音樂會中首次發表專輯，現場結合多個在地演出團體、特色市集及手作體驗，打造充滿客家風味的音樂嘉年華。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月25日
高雄市政府客家事務委員會攜手素人及多名音樂人發行專輯「人生搞尞場」，24日下午在美濃文創中心開庄廣場舉行的「客庄搞尞場」音樂會中首次發表專輯，現場結合多個在地演出團體、特色市集及手作體驗，打造充滿客家風味的音樂嘉年華。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月25日
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（中央社記者張已亷高雄25日電）高市府客委會攜手素人及多名音樂人發行專輯「人生搞尞場」，歌曲內容涵蓋童年到晚年生命篇章，融合素人真摯演繹並展現音樂人情感與藝術造詣，讓歌聲承載濃厚客庄情懷。

高雄市政府客家事務委員會24日在美濃文創中心開庄廣場舉辦「客庄搞尞場」（客語「搞尞場」即遊樂場）音樂會，首次發表數位專輯「人生搞尞場」，並結合在地演出團體、特色市集及手作體驗，打造一場充滿客家風味的音樂嘉年華。

政院客家委員會主委古秀妃表示，曾與學校合作製作童謠及青少年專輯，將創作種子埋入學童心中，現在看到長大後的年輕人開始創作屬於美濃在地故事歌詞，感到欣慰開心。

高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，美濃是人才培育基地，右堆弟子在樂壇每年屢獲佳績，像林生祥、黃瑋傑、邱淑蟬等都是大家耳熟能詳的傑出歌手，今年推出「在地素人」音樂專輯，展現客家音樂獨特魅力並深化民眾認同客家文化。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，為培育高雄客家音樂人才，從專輯製作初期就與在地民眾及學生合作，舉辦創作工作坊、田野訪談找尋在地故事，徵選歌詞與素人歌手，由音樂人譜曲、錄音，共同創作這張「人生搞尞場」專輯。

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楊瑞霞指出，專輯中「阿富仔討細姐」及「還細時節个苗仔」2首歌曲會製作成音樂錄影帶（MV），以美濃田園風光、獨特景點為主題，結合專輯人物心境，打造獨具風格視聽饗宴。

高市客委會今天發布新聞稿指出，「人生搞尞場」數位專輯由在地素人參與專輯製作，作詞及演唱由素人擔任，由米莎、黃瑋傑等音樂人作曲、指導素人錄音及演出，讓專輯具在地特色，將客庄深情傳遞至每一首旋律中，後續專輯及MV都會上架到數位平台，讓更多人欣賞及認識客家音樂。（編輯：陳仁華）1131125

楊瑞霞
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