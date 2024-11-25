本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洪申翰掌勞動部 承諾友善職場典範、找回社會信任
首頁 / 生活

駐印尼技術團慶48週年 官員感謝台灣盼繼續合作

2024/11/25 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）駐印尼台灣技術團今天舉行48週年慶祝活動，駐印尼代表陳忠及印尼官員和學者出席，一同回顧1976年以來台灣與印尼在農業技術、產業升級與市場行銷的合作成果。印尼官員表示，期盼與台灣繼續合作。

駐印尼台灣技術團今天在雅加達舉辦48週年慶祝活動，透過影片展示過去48年，駐印尼技術團在爪哇、峇里島、蘇拉威西及北蘇門答臘等地，透過經驗分享與交流，協助當地農業發展，其中包括協助改良稻米、蔬果栽培、市場拓展，及支持青年農民創新等。

陳忠致詞時表示，技術團的工作不僅是技術的輸出，更是雙方友誼的象徵與共同繁榮的見證。他指出，「在世界面臨糧食安全挑戰之際，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）積極推動糧食自給自足政策，及為印尼學生提供免費營養午餐計畫」。

陳忠說：「這些措施是台灣公共和私營部門的優勢，並藉此機會歡迎印尼政府組團赴台灣，探討台灣農業技術在農林漁業和畜牧業等各領域的應用，並鼓勵參觀台灣中小學營養午餐計畫的實施情況。」他強調，相信台灣與印尼之間的合作潛力無限。

駐印尼台灣技術團團長高祥泰則回顧過去的挑戰與成就，並強調，透過引入技術與因地制宜的合作模式，技術團能有效協助印尼農民提升生產效能與市場競爭力。

高祥泰告訴中央社，「48年來，技術團與印尼農業部門及農民建立深厚的夥伴關係，這是我們推動永續農業發展的基石。」並補充說，技術團未來將會配合駐印尼代表處規劃，透過台灣智慧農業等科技，協助提升印尼農業。

印尼官員也對技術團的貢獻表示讚揚，紛紛表示技術團不僅推動印尼農業技術更為進步，還深刻影響農業的結構與市場。

出席慶祝活動的印尼糧食協調部助理副部長薩利（Saleh Nugrahadi）表示，非常感謝台灣長達48年的幫助，像是協助農民擴大市場、教導專業知識，以及增加南蘇拉威西的稻米產量。

薩利告訴中央社：「希望台灣能支持印尼糧食自給自足計畫，並持續協助培訓（農民）。另外，有關蒐集數據和處理食物浪費的問題，也希望台灣能幫助我們克服。」

印尼農業部國際合作司長阿德（Ade Candradijaya）則表示，感謝台灣技術團與農業部密切合作，幫助農民和協助拓展其市場。

他說，希望台灣能繼續支持印尼農業發展，且建議「可從生產端轉向培訓農民提高農作物品質，並將產品連接至市場，及增加生產效率，確保產出符合市場標準」。

今天週年慶祝活動中，台灣的智慧農業公司「悠由數據」（Data Yoo）總經理吳君孝受邀出席，他介紹公司如何利用衛星遙測技術監控農地，及與印尼方的合作。

曾赴台灣農場學習農業知識的印尼青年翁蓉里（Novita Andiani）在活動上分享她在台灣學習的點滴。印尼農業青年大使哈比比（Habibi）則分享青年農民在面對資金、土地與市場挑戰時的困難，但也提及技術團提供的培訓與市場指導，為許多年輕農民帶來了信心與轉機。

哈比比說：「技術團的協助，讓我們有機會將農業打造成具吸引力且永續的產業。」

來自卡拉旺縣（Karawang）的農民代表下午分享了與技術團合作的成功經驗，並表示經由技術團指導，使他們能掌握現代農業技術和市場銷售模式，從生產到包裝等讓產品進入高端市場，也直接帶動當地農民收入，增加70%。（編輯：張芷瑄）1131125

陳忠
駐印尼代表投書媒體 籲挺台參與聯合國氣候公約駐印尼代表投書印尼媒體 籲促中國停止對台軍事挑釁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：