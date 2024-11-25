駐印尼技術團慶48週年 官員感謝台灣盼繼續合作

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）駐印尼台灣技術團今天舉行48週年慶祝活動，駐印尼代表陳忠及印尼官員和學者出席，一同回顧1976年以來台灣與印尼在農業技術、產業升級與市場行銷的合作成果。印尼官員表示，期盼與台灣繼續合作。

駐印尼台灣技術團今天在雅加達舉辦48週年慶祝活動，透過影片展示過去48年，駐印尼技術團在爪哇、峇里島、蘇拉威西及北蘇門答臘等地，透過經驗分享與交流，協助當地農業發展，其中包括協助改良稻米、蔬果栽培、市場拓展，及支持青年農民創新等。

陳忠致詞時表示，技術團的工作不僅是技術的輸出，更是雙方友誼的象徵與共同繁榮的見證。他指出，「在世界面臨糧食安全挑戰之際，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）積極推動糧食自給自足政策，及為印尼學生提供免費營養午餐計畫」。

陳忠說：「這些措施是台灣公共和私營部門的優勢，並藉此機會歡迎印尼政府組團赴台灣，探討台灣農業技術在農林漁業和畜牧業等各領域的應用，並鼓勵參觀台灣中小學營養午餐計畫的實施情況。」他強調，相信台灣與印尼之間的合作潛力無限。

駐印尼台灣技術團團長高祥泰則回顧過去的挑戰與成就，並強調，透過引入技術與因地制宜的合作模式，技術團能有效協助印尼農民提升生產效能與市場競爭力。

高祥泰告訴中央社，「48年來，技術團與印尼農業部門及農民建立深厚的夥伴關係，這是我們推動永續農業發展的基石。」並補充說，技術團未來將會配合駐印尼代表處規劃，透過台灣智慧農業等科技，協助提升印尼農業。

印尼官員也對技術團的貢獻表示讚揚，紛紛表示技術團不僅推動印尼農業技術更為進步，還深刻影響農業的結構與市場。

出席慶祝活動的印尼糧食協調部助理副部長薩利（Saleh Nugrahadi）表示，非常感謝台灣長達48年的幫助，像是協助農民擴大市場、教導專業知識，以及增加南蘇拉威西的稻米產量。

薩利告訴中央社：「希望台灣能支持印尼糧食自給自足計畫，並持續協助培訓（農民）。另外，有關蒐集數據和處理食物浪費的問題，也希望台灣能幫助我們克服。」

印尼農業部國際合作司長阿德（Ade Candradijaya）則表示，感謝台灣技術團與農業部密切合作，幫助農民和協助拓展其市場。

他說，希望台灣能繼續支持印尼農業發展，且建議「可從生產端轉向培訓農民提高農作物品質，並將產品連接至市場，及增加生產效率，確保產出符合市場標準」。

今天週年慶祝活動中，台灣的智慧農業公司「悠由數據」（Data Yoo）總經理吳君孝受邀出席，他介紹公司如何利用衛星遙測技術監控農地，及與印尼方的合作。

曾赴台灣農場學習農業知識的印尼青年翁蓉里（Novita Andiani）在活動上分享她在台灣學習的點滴。印尼農業青年大使哈比比（Habibi）則分享青年農民在面對資金、土地與市場挑戰時的困難，但也提及技術團提供的培訓與市場指導，為許多年輕農民帶來了信心與轉機。

哈比比說：「技術團的協助，讓我們有機會將農業打造成具吸引力且永續的產業。」

來自卡拉旺縣（Karawang）的農民代表下午分享了與技術團合作的成功經驗，並表示經由技術團指導，使他們能掌握現代農業技術和市場銷售模式，從生產到包裝等讓產品進入高端市場，也直接帶動當地農民收入，增加70%。（編輯：張芷瑄）1131125