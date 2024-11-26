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氣象署攜手設計研究院 盼強化服務溝通能力

2024/11/26 15:44（11/26 16:06 更新）
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中央氣象署長程家平（右）與台灣設計研究院長張基義（左）簽署合作備忘錄，雙方合作的目標不僅在於升級氣象服務，更致力於強化資訊的溝通力。（氣象署提供）中央社記者張雄風傳真 113年11月26日
中央氣象署長程家平（右）與台灣設計研究院長張基義（左）簽署合作備忘錄，雙方合作的目標不僅在於升級氣象服務，更致力於強化資訊的溝通力。（氣象署提供）中央社記者張雄風傳真 113年11月26日
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（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象署今天發布新聞稿表示，與台灣設計研究院正式簽署合作備忘錄，由氣象署長程家平與設研院長張基義共同主持，雙方以「設計導入氣象服務創新」為核心，強化服務溝通能力。

氣象署表示，未來雙方將結合AI科技與設計思考，透過跨領域應用調研及分析，提出最符合民眾期待的氣象服務解決方案。雙方合作的目標不僅在於升級氣象服務，更致力於強化資訊的溝通力。

氣象署說，將藉由設計導入創新公共服務，將複雜的氣象數據轉化為易於理解、貼近民眾需求的資訊，幫助民眾迅速掌握即時氣象變化，提升因應極端天氣之能力，強化國家社會的整體氣候韌性。

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程家平表示，在全球暖化及劇烈天候衝擊加劇的背景下，氣象服務升級不僅依靠科技，更需考量如何將複雜的氣象測報資訊以簡易、具體、有效的方式傳遞給民眾；與設研院的合作，將提升氣象服務的溝通力，提供更符合民眾需求也更容易讓民眾理解的氣象資訊。

張基義表示，設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊；期待與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。（編輯：李亨山）1131126

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