延長轉移性乳癌治療 醫籲健保納HER2弱陽性新藥

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）乳癌是女性健康威脅，蟬聯19年為台灣女性癌症發生率之首，乳癌復發後的治療「軍備」成為降低死亡率關鍵之一。醫師呼籲健保納入HER2弱陽性新藥，延長轉移性乳癌有效治療。

「健康台灣」瞄準2030年癌症死亡率降低1/3，總統賴清德今天下午將主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，強化癌症防治策略是主題之一。

台大醫院乳房醫學中心教授黃俊升透過新聞稿表示，乳癌死亡率仍上升，掌握分類，選擇適合後續治療，可望翻轉乳癌治療困境。

癌症早期發現、早期治療非常重要，第2期以前的乳癌患者5年存活率超過95%，但第4期患者急遽降至39.4%，指出晚期乳癌治療的急迫性。黃俊升說，延長轉移性乳癌有效治療，關鍵在於台灣醫療用藥選擇應加速，跟上國際治療趨勢。

美國重要國際治療指引與台灣乳房醫學會治療共識皆提及乳癌新分型「HER2弱陽性乳癌」的治療建議，黃俊升表示，根據國際臨床數據，使用ADC新藥HER2弱陽性轉移性乳癌患者治療反應超過5成，希望新藥盡速成為台灣轉移性乳癌患者健保用藥，減輕乳癌晚期病人自費負擔。

傳統的乳癌分類主要為3種，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性乳癌。台大癌醫乳房醫學中心主任王明暘說，乳癌患者較熟知的「HER2陽性」分型，屬於惡性度較高的乳癌，HER2就像開啟細胞生長的油門，會導致癌細胞生長速度快，容易產生抗藥性或腫瘤轉移。

在HER2乳癌新亞型出現後，醫界發現，臨床有超過半數乳癌患者都屬於HER2弱陽性，如過去診斷為荷爾蒙陽性或三陰性乳癌患者。黃俊升表示，過去荷爾蒙陽性個案乳癌擴散轉移後，不是將所有荷爾蒙藥物都用一遍，就是不斷換化療藥物，三陰性乳癌復發後的選擇性更少。

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乳癌轉移後再檢視HER2表現量，確認是否屬於HER2弱陽性，有機會為患者提供治療新希望。王明暘說，HER2弱陽性乳癌新分型出現，與新一代抗體藥物複合體（ADC）問世有關，ADC藥物的「旁觀者效應」能殺死HER2陽性癌細胞，鄰近癌細胞也會被殲滅，有機會達到更全面治療。

王明暘提醒，抗體藥物複合體（ADC）的副作用與化療類似，可能出現噁心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，較嚴重副作用發生率較低。病友應依照醫囑用藥，如有不適，請盡快聯繫醫療人員，若病況有變化也可與醫師討論治療規劃。（編輯：管中維）1131128